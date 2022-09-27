لتأمين إمدادات وقود محل الغاز الروسي.. اليونان تقترح انشاء صندوق أوربي

2022/09/27 | 19:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الطاقة اليونانية، اليوم الثلاثاء، إن أثينا اقترحت إنشاء صندوق أوربي بمليارات اليورو يتم تمويله جزئيا من فرض ضريبة غاز على منتجي الطاقة لدعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ومساعدة أوربا على استبدال الغاز الروسي.

وللتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الغاز والطاقة على المستهلكين والصناعات الأوروبية في أعقاب الحرب في أوكرانيا اقترحت المفوضية الأوروبية حتى الآن عدة إجراءات طارئة يتخذها الاتحاد الأوروبي من بينها فرض ضرائب أرباح غير متوقعة على شركات الطاقة وخفض استخدام الكهرباء.

وتتفاوض دول الاتحاد الأوربي على هذه المقترحات وتهدف إلى الموافقة عليها عندما يجتمع وزراء الطاقة في الإتحاد الأوربي الجمعة المقبل.

وفي رسالة موجهة إلى كل من نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي،اقترح وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس فرض ضريبة خاصة بقيمة عشرة يورو لكل ميجاوات/ ساعة على الغاز الذي تستهلكه شركات إنتاج الكهرباء.

وقالت الرسالة إنه يمكن لدول الاتحاد الأوربي تحصيل إيرادات سنوية إجمالية تبلغ نحو تسعة مليارات يورو من خلال تلك الرسوم ومساعدة أوروبا في الحصول على قرض رخيص بنحو 80 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لإنشاء الصندوق المقترح.

وسيساعد الصندوق شركات الطاقة التي تواجه صعوبات، بسبب ارتفاع التكاليف لتأمين إمدادات وقود بديل لتحل محل الغاز الروسي والأسر المعرضة للخطر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

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