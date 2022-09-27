في ميناء أم قصر الشمالي.. ضبط (3) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد

2022/09/27 | 19:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط (3) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد بميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، إنه “من خلال الكشف والتدقيق، تبين وجود حاويتين تحتويان على (دراجات نارية ممنوعة الاستيراد) وحاوية تحتوي على (مناشف) في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة”.

وأضافت، أنه “تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة الجمرك”.

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