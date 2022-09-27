ارتفاع حصيلة غرق مركب المهاجرين قبالة سوريا الى 100 قتيل

2022/09/27 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق المركب الذي كان يقل مهاجرين انطلقوا من لبنان، قبالة السواحل السورية الخميس الماضي الى مئة قتيل مع انتشال جثة جديدة كما أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية.وبحسب تصريحات السلطات الصحية السورية لوكالة فرانس برس، فإن أغلب الأشخاص الذين كانوا على متن المركب الذي انطلق من مدينة طرابلس بلبنان، هم لبنانيون ولاجئون سوريون وفلسطينيون بينهم أطفال ومسنون وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).وبحسب الأمم المتحدة، فإن 38 مركبا على الأقل تقل أكثر من 1500 شخص غادر لبنان أو حاول الانطلاق منه بشكل غير شرعي بحرا بين كانون الثاني وتشرين الثاني 2021.

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