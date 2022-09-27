الفاتيكان يستشعر خطرا يهدد العالم

2022/09/27 | 19:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووصف البابا امتلاك الأسلحة النووية بأنه أمر غير أخلاقي.

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