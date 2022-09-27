2022/09/27 | 19:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3VLDgDZG_S0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر البرزنجي: استقالة الحلبوسي تكتيكية لتجديد الثقة من الإطار | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر البرزنجي: استقالة الحلبوسي تكتيكية لتجديد الثقة من الإطار | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).