2022/09/27 | 19:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v81LnrZ-Xqc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | التمور العراقية بالمركز الأول لأكثر المحاصيل تصديراً إلى الخارج) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | التمور العراقية بالمركز الأول لأكثر المحاصيل تصديراً إلى الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).