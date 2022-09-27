بوتين يتوقّع حصادًا قياسيًا يبلغ 150 مليون طنّ من الحبوب في 2022

2022/09/27 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرأس اجتماعًا عبر الفيديو حول القطاع الزراعي في سوتشي في 27 أيلول/سبتمبر 2022 © سبوتنيك/ا ف ب غافريل غريغوروف موسكو (أ ف ب) – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أنه يتوقّع حصادًا “قياسيًا” يبلغ 150 مليون طن من الحبوب في روسيا خلال العام 2022، في وقت تتهم فيه موسكو […]

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