2022/09/27 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استبدال الراية من السوداء إلى الحمراء فوق قبة ضريح الإمام الحسين (عليه السلام) المركز الخبري الوطني.

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