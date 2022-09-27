2022/09/27 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه امين بغداد عمار موسى كاظم ، اليوم الثلاثاء، الدوائر البلدية كافة بتنفيذ حملات مكثفة لتأهيل وتنظيف محيط المدارس وادامة حدائقها الداخلية استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد .وذكر بيان للامانة تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة لتنظيف محيط المدارس استعداداً للعام الدراسي المركز الخبري الوطني.

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