إيران تخطط لمخرج بالاتجاه شرقا

2022/09/27 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتسارع توجه إيران نحو الشرق بالتزامن مع تعثر المحادثات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، كما يأتي ذلك وسط مخاوف في طهران من أن خيارا عسكريا إسرائيليا مستقلا قد يكون مطروحا بالفعل على الطاولة، لذلك تعمل إيران بشكل مكثف على "الخطة ب" الاستراتيجية، وتتطلع إلى الشرق من أجل الأمن والازدهار.

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