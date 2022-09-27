"أفضل رأس حربة بمصر الآن".. تفاعل مع فوز مصطفى محمد بجائزة لاعب الشهر في نانت الفرنسي

2022/09/27 | 20:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد اللاعب المصري مصطفى محمد، جائزة لاعب شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، في نادي نانت الفرنسي، بعد ظهوره الجيد مع الفريق خلال الشهر.

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