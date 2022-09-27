“السيادة” يعقد اجتماعاً بحضور الحلبوسي والخنجر

2022/09/27 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر مطّلعة، الثلاثاء، بأن اجتماعاً مغلقاً لقيادات تحالف “السيادة” يجري الآن للخروج بموقف يسبق انعقاد جلسة البرلمان غداً.

وقال المصدر في حديث صحفي، أن “اللقاء الذي يضم رئيس التحالف خميس الخنجر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وقيادات أخرى”، مرجحا “خروج الاجتماع ببيان رسمي في وقت لاحق؛ للإعلان عن موقفه من مجمل التطورات السياسية التي تسبق جلسة البرلمان”.

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