2022/09/27 | 20:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: رد سفير جمهورية فرنسا في العراق ايريك شوفالييه، الثلاثاء 09/27/2022، على...

ظهرت المقالة أول رد من فرنسا على اتهامات الشيخ الخزعلي لها بالتدخل بالشأن العراقي أولاً على المسلة.

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