2022/09/27 | 20:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: إلى الجهات المعنية في كربلاء لاسيما الحكومة المحلية.دوائر الدولة تمارس...

ظهرت المقالة دوائر الخدمة الادارية في كربلاء تذلّ المواطن أولاً على المسلة.

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