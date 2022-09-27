2022/09/27 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بوصول تعزيزات بالصبات الكونكريتية عند بوابة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "تعزيزات بالصبات الكونكريتية وصلت عند بوابة الخضراء من جهة الحارثية وسط بغداد".وأضاف انه "من المحتمل ان تخرج بوابة المنطقة الخضراء من جهة منطقة الحارثية عن الخدمة خلال الساعات القادمة".

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