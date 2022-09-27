قبل ساعات من الجلسة.. إغلاق بوابة المنطقة الخضراء من جهة الحارثية

2022/09/27 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اغلقت القوات الامنية المنطقة الخضراء من جهة الحارثية قبيل ساعات من عقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وسط توقعات بإغلاق جسري الجمهورية والسنك فجر الغد. وذكرت مصادر لـ(بغداد اليوم) ان "القوات الامنية مستمرة في تحشيد عناصرها حول محيط المنطقة الخضراء وقد اغلقت بوابة الحارثية ". واضاف ان "الاجراءات الامنية شملت اغلاق بوابة التشريع القريبة من وزارة التخطيط فيما يتوقع ان يتم اغلاق جسري الجمهورية والسنك فجر الغد".وتترقب الاوساط السياسية اعلان تحالف بناء الدولة والمشكل من جميع القوى السياسية وابرزها الاطار التنسيقي وتحالف العزم والسيادة والقوى الكردية فضلا عن جلسة الغد النيابية والتي تتضمن التصويت على استقالة الحلبوسي.

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