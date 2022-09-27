أمانة بغداد تنوه عن إيقاف ضخ الماء بمناطق في العاصمة

2022/09/27 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، تنويها عن إيقاف ضخ الماء بمناطق في العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "دائرة ماء بغداد ستقوم باطفاء مشروع خزان الماء الجنوبي يوم غد الاربعاء المصادف 28-9-2022 من الساعة ( 8 صباحاً لغاية 2 ظهراً) لغرض تنفيذ أعمال استبدال انبوب ماء قطر 300 ملم ضمن خط بقطر 1000 ملم الذي يقع بالقرب من افراز مقاطعة 2 / 10 جنوب العاصمة بغداد".

واضاف ان "المحلات الفردية من محلة (801 - 897 ) وجزء من محلات ابو دشير في منطقة الدورة سيتأثرون بهذا الانقطاع نتيجة اطفاء الخزان وسيعود ضخ الماء بشكل طبيعي بعد اكمال اعمال المشروع مساء يوم غد ".

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