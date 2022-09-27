2022/09/27 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ELfCuJ0jjt8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يحصن المنطقة الخضراء و جلسة البرلمان ترفع الترقب ! | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يحصن المنطقة الخضراء و جلسة البرلمان ترفع الترقب ! | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).