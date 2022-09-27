بأمر ملكي: محمد بن سلمان رئيسا للوزراء بالسعودية.. ووزير جديد للدفاع

2022/09/27 | 21:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، الثلاثاء، يتم بموجبه تعيين ولي العهد، محمد بن سلمان، رئيسا لمجلس الوزراء

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