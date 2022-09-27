الإيقاع بـ25 مطلوبًا في قضاء الزبير بالبصرة

2022/09/27 | 21:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال بـ25 مطلوبًا للقضاء في قضاء الزبير وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “نفذت حملة أمنية واسعة لملاحقة مطلوبين للعدالة في الزبير أسفرت عن القبض على ٢٥ متهماً منهم”.وأضافت أن “مراكز الشرطة التابعة الى قسم شرطة الزبير شرعت بتنفيذ حملة أمنية […]

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