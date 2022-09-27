2022/09/27 | 21:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي صباح يقود مباراة كأس السوبر بين الشرطة والكرخ يوم الأحد المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/27 | 21:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي صباح يقود مباراة كأس السوبر بين الشرطة والكرخ يوم الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي صباح يقود مباراة كأس السوبر بين الشرطة والكرخ يوم الأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).