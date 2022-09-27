السعودية تصدر ثلاثة أوامر ملكية أبرزها تنصيب محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء

2022/09/27 | 21:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر ملك المملكة العربية السعودية، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أوامر ملكية أبرزها تنصيب محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء.

وقال بيان صادر عن العاهل السعودي، “بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ”.

وأضاف، “وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .أمرنا بما هو آت:

أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

ثانياً: تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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