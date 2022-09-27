2022/09/27 | 21:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإغلاق بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد من جهة منطقة الحارثية بالكتل الكونكريتية.

وقال المصدر، إن “السلطات الأمنية العراقية قامت بإنزال كتل كونكريتية عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة الحارثية تمهيداً لإغلاقها وخروجها عن الخدمة، لتلتحق ببوابتي التشريع والتخطيط”.

وأمس الاثنين، عزّزت السلطات الأمنية العراقية، من تحصين المنطقة الخضراء الحكومية، بكتل خرسانية إضافية، وذلك قبل ساعات على استئناف عمل البرلمان وعقد جلسة نيابية.

وأضاف المصدر، أن “تعزيزات من الكتل الكونكريتية جرى صفها أمام بوابة التشريع والتخطيط المؤدية إلى المنطقة الخضراء”، لافتاً إلى أن “إغلاق بوابة وزارة التخطيط بالكامل”.



ويعني وضع الكتل بشكل طولي عند بوابة التخطيط خروج هذا المدخل عن الخدمة للمباشرة بإجراء مشابه عند بوابة الجسر المعلق.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع إمكانية عقد جلسة نيابية، أعلن عنها اليوم بشكل رسمي من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ظهر الأربعاء، بجدول أعمال تضمن التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه، إضافة إلى انتخاب النائب الأول للرئيس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق بوابة المنطقة الخضراء من جانب الحارثية بالكتل الكونكريتية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق بوابة المنطقة الخضراء من جانب الحارثية بالكتل الكونكريتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).