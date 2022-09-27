2022/09/27 | 21:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه سيناريو جديد للاتحاد الوطني لحسم مرشح رئاسة الجمهورية وانهاء الخلاف.وقال عضو الحزب، وفاء محمد كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “تم تقديم طرحين بشأن حل الخلاف المتعلقة باختيار رئيس للجمهورية، الاول للحزب الديمقراطي في التنازل عن ترشيح ريبر احمد مقابل ان ان يكون عبد اللطيف رشيد مرشحاً وذات العرض للاتحاد الوطني الكردستاني”.واضاف كريم “هذا المقترح مرضي للطرفين وقبل من قبل الحزب الديمقراطي الا ان الاتحاد حتى الان لم يرد او يبين موقفه من الامر”.

التالي

منذ 22 دقيقة

تحالف السيادة يصوت بالاجماع على التمسك بالحلبوسي رئيساً للبرلمان

منذ ساعة واحدة

نائب: العملية السياسية بحاجة لخارطة صحيحة لانهاء الانسداد السياسي

منذ ساعتين

“السيادة” يعقد اجتماعاً بحضور الحلبوسي والخنجر

منذ 3 ساعات

رئيس مجلس النواب يستقبل السفيرين البريطاني والإيطالي

منذ 3 ساعات

النفط النيابية تناقش ملف الشركة الوطنية

منذ 3 ساعات

الفتح يحدد موعد بدء المفاوضات مع الصدر

منذ 4 ساعات

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ 4 ساعات

متظاهرو تشرين يصدرون بياناً من 9 نقاط

منذ 5 ساعات

الكاظمي يكلف إحسان عبد الجبار بمنصب جديد

منذ 5 ساعات

مجلس الوزراء يخصص ملياري دينار لتغطية نفقات شهداء وجرحى تظاهرات المنطقة الخضراء

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي يطرح سيناريو جديد لحسم مرشح رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي يطرح سيناريو جديد لحسم مرشح رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).