2022/09/27 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي الاسبوعي لجائحة كورونا المركز الخبري الوطني.

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