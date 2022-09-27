طلب نيابي لاستحداث وزارة الاقليات الدينية

2022/09/27 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد كشف النائب الايزيدي محما خليل، الثلاثاء، عن تقديمه طلب الى القوى السياسية باستحداث وزارة لشؤون الاقليات الدينية.وقال خليل في تغريدة على توتير تابعتها (بغداد اليوم) "انني وخلال مؤتمر الاقليات الذي شاركنا فيه والذي عقد في بغداد اليوم طالبنا الحكومة المقبلة بتشكيل وزارة لشؤون الاقليات الدينية". واضاف ان "الوزارة يجب ان تدرج ضمن برنامج رئيس الوزراء المقبل وكذلك اللجنة نيابية رقابية لنفس الغرض والتسمية".

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