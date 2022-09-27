السيادة يصدر بياناً لمخرجات اجتماعه ويؤكد تمسكه بالحلبوسي

2022/09/27 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدر تحالف السيادة، اليوم الثلاثاء، بيانا لمخرجات اجتماعه، مؤكدا تمسكه بمحمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان.وقال التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "التحالف يؤكد على استمرار جهود جميع المخلصين نحو مصالحة وطنية شاملة للوصول الى صيغة تلتقي بها جميع القوى الوطنية".ادناه نص البيان:

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