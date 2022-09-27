2022/09/27 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحادية : مشكلة العراق ليست دستورية وإنما بالخلافات السياسية والفساد طوق أمني يحيط مبنى البرلمان قبيل إنعقاد الجلسة والإطاريون يترقبّون الحسم بغداد – قصي منذر فرضت القوات الامنية ، طوقا امنيا قرب مبنى البرلمان الذي يلتئم اليوم الاربعاء للتصويت على استقالة الرئيس محمد الحلبوسي ،واختيار النائب الاول له الذي رشحه الاطار التنسيقي بديلا عن حاكم […]

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