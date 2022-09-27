2022/09/27 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخصيص ملياري دينار لتغطية نفقات شهداء وجرحى تظاهرات الخضراء بغداد – الزمان وافق مجلس الوزراء، على تخصيص ملياري دينار لتغطية نفقات شهداء وجرحى تظاهرات المنطقة الخضراء.وقال وزير التربية علي الدليمي خلال المؤتمر الاسبوعي إن (المجلس عقد جلسته برئاسة مصطفى الكاظمي الذي استهل الجلسة باستعراض جولته في نيويورك التي اكدت أهمية دور العراق بالمنطقة)، واضاف […]

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