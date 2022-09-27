2022/09/27 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تنجز 399 مدرسة خلال العام الجاري وكركوك وذي قار تتصدّران المحافظات الأمن الوطني يضبط 13 عملية غش ألكتروني في إمتحانات الدور الثاني بغداد – ساري تحسين ضبط جهاز الأمن الوطني، 13 عملية غش إلكتروني خلال امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي في أربع محافظات.واوضح بيان للجهاز تلقته (الزمان) امس أنه (استناداً للتوجيهات النافذة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يضبط 13 عملية غش ألكتروني في إمتحانات الدور الثاني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يضبط 13 عملية غش ألكتروني في إمتحانات الدور الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).