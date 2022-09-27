قُتلوا بعيدًا عن وطنهم.. هذا مصير جنود روس حاولوا تجاوز بلدة بيسكي في أوكرانيا

2022/09/27 | 22:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناثرت جثث القتلى الروس حول بلدة بيسكي.قُتلوا بعيدًا عن وطنهم، في شيء يسميه الكرملين “عملية عسكرية خاصة“، لكنها حرب بأي اسم آخر.إنها حرب سيُلقى فيها الآن عدد أكبر من الروس، بعد أن بدأ ما يسمى بـ "التعبئة الجزئية"، وقد يواجهون نهاية مماثلة

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