إجازة دينية ومركز للزراعة.. انفراجة بـ

2022/09/27 | 22:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد ملف زراعة الأعضاء مجددا لسطح الأحداث في مصر بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر عن توجيهات رئاسية بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل المدينة الطبية الجديدة المزمع إنشاءها بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع والمرضى المتبرعين.

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