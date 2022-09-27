2022/09/27 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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السوداني: الانتخابات المبكرة سأجريها بعد 18 شهراً من تشكيل الحكومة

السوداني: خطواتنا مدروسة يوم غدد سنصوت على رفض استقالة الحلبوسي ومن ثم انتخاب النائب الاول لرئيس البرلمان وبعدها سندعوالقوى الكردية على التوافق بشأن رئاسة الجمهورية

السوداني: ساضمن الاستحقاق الانتخابي للتيار الصدري خلال كابينتي الوزارية

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