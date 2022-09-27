الصحة تعلن الحد من عمليات تهريب الأدوية واستيرادها عشوائياً

2022/09/27 | 22:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الحد من عمليات تهريب الأدوية واستيرادها العشوائي وغير المنظم من خلال سلسلة إجراءات طبقتها لجنة شكلها مجلس الوزراء.وقال وزير الصحة هاني العقابي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الوزارة تمكنت من تقليل حالات استيراد الادوية والمستلزمات الطبية بشكل عشوائي وغير منظم في العراق وتهريبها ما سمح بالحد من هذه الحالات كثيراً”.وأضاف، أنه “كانت هنالك حالات استيراد عشوائي وتهريب للدواء من خلال المنافذ غير الرسمية والرسمية ببعض الأحيان ما دعا مجلس الوزراء الى تشكيل لجنة الأمر الديواني رقم 6 التي تضم السلطات الأمنية وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة الصحة والمستوردين ونقابة الصيادلة والمكاتب العلمية”.وأضاف، أن “اللجنة كان لها دور كبير في تقليل الاستيراد العشوائي والتهريب والسيطرة على هذه الحالات وتم تنفيذ عمليات ضبط للأدوية غير المفحوصة أو المستوردة بصورة غير رسمية بعيداً عن تطبيق الإجراءات القانونية بهدف التهرب من دفع الضريبة الكمركية”.وعن استعانة مواطنين بوصفات طبية من غير المتخصصين حذر العقابي من أن الأمر من شأنه إحداث أخطاء كارثية تؤثر على صحتهم داعيا إياهم الى مراجعة المؤسسات الصحية وأخذ الادوية من الاطباء المتخصصين لأن صرف الأدوية بشكل خاطئ للمرضى يهدد حياتهم”.

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