رئيس نادي الشرطة يطلع على سير العمل في ملعب التدريب

2022/09/27 | 22:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اطلعَ رئيسُ الهيئة الإداريّة لنادي الشرطة الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود على سيرِ العمل في ملعبِ تدريب فريق كرةِ القدم الذي خصصته وزارةُ الداخلية مؤخراً.

وقالَ الفرهود في بيان صحفي، إن “العمل يتواصلُ بشكلٍ يومي من اجل إنهاء رفع الأنقاض من المساحةِ المخصصة لتدريبات الفريق.



مبيناً: إن تعاون وإسناد الجهات المرتبطة في الوزارةِ كان له الأثرُ الكبير في الوصولِ إلى نسبةٍ متقدمةٍ برفع الانقاض التي كانت عبارةً عن صباتٍ كونكريتيّةٍ كثيرة جداً”.

وأضافَ رئيس النادي إن “نهاية الأسبوع المقبل ستشهدُ المباشرةَ بفحصِ التربة، ومن ثم المباشرة برفعِ الطبقات الأرضية تمهيداً لزراعتها بالثيل الطبيعي”.

وأكدَ إن “الجهة المسؤولة عن إنهاءِ العمل، وهي مديريةُ الأشغال في وزارةِ الداخلية، وعدتنا بإنهاءِ المشروع في فترةٍ قياسيةٍ لننهي بذلك الجدلَ ويخصص ملعبٌ لتدريب الفريق يليقُ باسم النادي وتاريخه .

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