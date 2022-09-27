2022/09/27 | 22:47 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأكيد عراقي إيراني على أهمية المفاوضات بين طهران والرياض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/27 | 22:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيد عراقي إيراني على أهمية المفاوضات بين طهران والرياض) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيد عراقي إيراني على أهمية المفاوضات بين طهران والرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).