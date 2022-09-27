2022/09/27 | 22:50 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة صينية إلى أن الرجال الذين يشربون الشاي قد يكون لديهم تركيز أعلى للحيوانات المنوية وعددها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة ترصد مفاجأة بين شرب الشاي والحيوانات المنوية) نشر أولاً على موقع (موقع دينار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة ترصد مفاجأة بين شرب الشاي والحيوانات المنوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع دينار).