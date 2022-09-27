2022/09/27 | 22:50 - المصدر: قناة التغيير

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وكالة الأنباء السعودية: أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء

منذ ساعتين

وكالة الأنباء السعودية: أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء

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