تحالف السيادة: متمسكون بالحلبوسي رئيساً للبرلمان

2022/09/27 | 22:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسعى بكل حزم لمنع أي احتكاك أو تصعيد يضر بالسلم الأهلي.

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