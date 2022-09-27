2022/09/27 | 22:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ked0azFJtT0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو بتحالف الفتح لكلام معقول : سنقيل الحلبوسي بعد تكليف رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو بتحالف الفتح لكلام معقول : سنقيل الحلبوسي بعد تكليف رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).