2022/09/27 | 22:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اكد مرشح الاطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، مساء يوم الثلاثاء ،ان اغلب قادة الاطار لن يصوتوا على استقالة الحلبوسي.وقال السوداني في تصريح متلفز تابعه/المركز الخبري الوطني/:” انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: اغلب قادة الاطار لن يصوتوا على استقالة الحلبوسي المركز الخبري الوطني.

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