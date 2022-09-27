2022/09/27 | 22:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امتداد تعلن إقالة أربعة نواب من الحركة وقبول استقالة آخر منها..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

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