2022/09/27 | 23:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت النائبة سروة عبد الواحد، في 2022-09-27 ان المحكمة الاتحادية تنظر...

ظهرت المقالة دعوات الى تأجيل الجلسة البرلمانية لحين حسم الطعن باستقالات نواب الكتلة الصدرية أولاً على المسلة.

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