2022/09/27 | 23:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة مصفى كربلاء..



انتاج نفطي غير مسبوق يقلل 70% من استيراد البنزين أولاً على المسلة.

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