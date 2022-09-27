2022/09/27 | 23:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cEubf5LrOac

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على باب "الاتحادية".. عودة النواب الصدريين بين أحكام القانون وضغط الدواعي السياسية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على باب "الاتحادية".. عودة النواب الصدريين بين أحكام القانون وضغط الدواعي السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).