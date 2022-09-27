2022/09/27 | 23:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tnvMXEGnk28

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أوس الخفاجي : أحزاب عدة شاخت و حاولت التمسك بالسلطة | الحصاد) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أوس الخفاجي : أحزاب عدة شاخت و حاولت التمسك بالسلطة | الحصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).