اقتحام منزل نائب اخر وتهديدها بعدم حضور جلسة الأربعاء

2022/09/27 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان مجموعة مسلحة اقدمت على اقتحام منزل النائب عائشة المساري.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "قوة من عدد من السيارات رباعية الدفع تطلق على نفسها "شهداء العراق" اقتحمت منزل النائب عائشة المساري وهددتها بعدم حضور جلسة الغد".

واقدمت قوة مسلحة مجهولة في وقت سابق على اقتحام منزل النائب عن كتلة اشراقة كانون باسم الغرابي في محافظة الديوانية.

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