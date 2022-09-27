"تحذير لمنع حضور الجلسة".. مسلحون يقتحمون منزل نائب في الديوانية

2022/09/27 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

اقدمت قوة مسلحة مجهولة على اقتحام منزل النائب عن كتلة اشراقة كانون باسم الغرابي في محافظة الديوانية.

وقال مصدر امني في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "مجموعة مسلحة اقتحمت منزل النائب عن اشراقة كانون باسم الغرابي بغيابه".

واضاف المصدر ان "المجموعة المسلحة ابلغت حمايته بضرورة عدم حضوره جلسة الغد النيابية".

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