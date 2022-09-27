اغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط العاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية

2022/09/27 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

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اغلقت القوات الامنية جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد لمنع وصول أي احتجاجات بالتزامن مع جلسة التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب ليوم الغد. وذكرت مصادر لـ(بغداد اليوم) ان "القوات الامنية مستمرة في تحشيد عناصرها حول محيط المنطقة الخضراء وقد اغلقت بوابة الحارثية ". واضاف ان "الاجراءات الامنية شملت اغلاق بوابة التشريع القريبة من وزارة التخطيط فيما تم اغلاق جسري الجمهورية والسنك بالصبات الكونكريتية".وتترقب الاوساط السياسية اعلان تحالف بناء الدولة والمشكل من جميع القوى السياسية وابرزها الاطار التنسيقي وتحالف العزم والسيادة والقوى الكردية فضلا عن جلسة الغد النيابية والتي تتضمن التصويت على استقالة الحلبوسي.

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