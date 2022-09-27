2022/09/27 | 23:50 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا طلب الرئيس الفرنسي من الاطار التنسيقي؟ الصيادي يجيب بسخرية...) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gbpk0igjaSw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا طلب الرئيس الفرنسي من الاطار التنسيقي؟ الصيادي يجيب بسخرية...) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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